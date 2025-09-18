Pinjamin Dukung Bulan Inklusi Keuangan 2025 Lewat Penguatan Literasi

jpnn.com - PT Progo Puncak Group (Pinjamin), yaitu platform pinjaman daring yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

Sepanjang 2025, Pinjamin aktif berpartisipasi dalam berbagai inisiatif literasi dan inklusi keuangan nasional, di antaranya adalah Media Workshop di Bandung, Seminar Mahasiswa di Universitas Mercu Buana, dan Fintech Lending Days 2025 di Sorong.

Terlebih, saat ini memasuki Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Nasional pada September dan Oktober 2025.

Direktur Pinjamin Antonius Gunawan mengatakan Pinjamin meyakini bahwa konsumen yang teredukasi, akan mampu mengambil keputusan finansial yang lebih bijak.

Dalam jangka panjang, hal itu akan memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan ekosistem keuangan secara keseluruhan.

“Pembekalan ke berbagai segmen masyarakat, mahasiswa, UMKM, hingga jurnalis, diharapkan memperluas pemahaman literasi keuangan, sekaligus memperkuat jejaring edukasi,” ucap Antonius dalam keterangannya, pada Kamis (18/9).

Di awal tahun ini, Pinjamin berkontribusi dalam Media Workshop di Bandung, yang dihadiri oleh lebih dari 30 jurnalis.

Sesi tersebut berfokus pada edukasi mengenai perbedaan layanan pendanaan legal yang berizin dan diawasi OJK, dengan praktik pendanaan ilegal yang tidak berizin dan berpotensi merugikan masyarakat.