Pink Power in Social Movement, Kekuatan Merah Muda dalam Gerakan Sosial
jpnn.com, JAKARTA - Penulis The ‘O’ Project dan Kamarina Rindu Cinta, Firliana Purwanti menyatakan ada kebiasaan di masyarakat ketika bayi laki-laki lahir, diberi gelang identitas berwarna biru muda oleh rumah sakit. Sedangkan, untuk bayi perempuan diberi warna merah muda.
Dia menjelaskan sampai dewasa, perempuan kerap diidentikkan dengan warna merah muda yang memberi kesan cantik, manis, lembut.
"Kemudian perempuan dengan warna merah muda identik sebagai mahluk yang penurut, cukup menjadi pengikut dan tak pantas menjadi pemimpin karena dianggap terlalu peka," kata Firliana dalam keterangannya, Selasa (2/9).
Namun, lanjutnya, merah muda yang identik sebagai simbol ‘girlie’ dibongkar oleh sebuah foto epik seorang perempuan berjilbab merah muda.
Dia menjelaskan perempuan dalam foto ini mengangkat sebilah kayu untuk menghalau barisan polisi yang merangsek para demonstran menolak kenaikan tunjangan anggota DPR yang fantastis pada akhir Agustus 2025.
"Foto hasil jepretan Adrian Mulya ini kemudian viral dengan kalimat Power in Pink dan menjadi simbol perlawanan oleh Aliansi Perempuan Indonesia menyikapi kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap para demonstran," lanjutnya.
Menurutnya, viralnya foto dan warna merah muda yang kini bermakna perlawanan menunjukkan bahwa selalu ada tokoh perempuan di balik setiap lahirnya gerakan sosial.
Jika melirik sejarah, jelas Firliana, gerakan sosial di dunia misalnya ada perempuan bernama Rosa Parks yang menolak memberikan kursinya pada laki-laki berkulit putih dalam sebuah bus di Montgomery, Alabama.
Penulis The ‘O’ Project Firliana Purwanti menyatakan ada kebiasaan di masyarakat ketika bayi laki-laki lahir, diberi gelang identitas biru muda
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perundungan Terhadap Selebritas yang Hamil di Luar Nikah, Bentuk Perilaku Misoginis Akibat Pola Asuh
- Milad ke-109 Muhammadiyah, Ahmad Basarah Puji Gerakan Sosial dan Islam Moderat
- Mensos Risma Apresiasi Kontribusi Nyata SMSI Membangun Kesejahteraan Masyarakat
- Ekonomi Kreatif Harus Jadi Gerakan Sosial Baru Untuk Anak Muda
- Maudy Ayunda Gagas Gerakan Sosial Kejar Mimpi
- Jumlah Anak Jalanan Terus Berkurang, Nih Datanya