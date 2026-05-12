Pinkan Mambo Akhirnya Beri Penjelasan Soal Perceraian dari Arya Khan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo akhirnya memberi penjelasan soal kabar perceraian dari Arya Khan.

Dia mengakui bahwa dirinya dan Arya Khan sudah memutuskan untuk berpisah.

"Sudah, kami sudah cerai permanen," kata Pinkan Mambo saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, Senin (11/5).

Mantan personel Ratu itu telah menikah siri dengan Arya Khan selama 2,5 tahun.

Selama menikah hingga akhirnya bercerai, Pinkan Mambo merasa malu karena rumah tangganya menjadi tontonan netizen.

"Jadi sebuah tontonan, kami sebenarnya malu," ucap pelantun Dirimu Dirinya itu.

Pinkan Mambo kemudian membeberkan penyebab dirinya dan Arya Khan bercerai.

Dia merasa ada beberapa kelakuan Arya Khan yang membuatnya akhirnya sakit hati.