Pinkan Mambo Kembali Jadi Perbincangan Netizen, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo kembali jadi perbincangan netizen di media sosial.

Kali ini lantaran dirinya dikabarkan membuka jasa les vokal dengan nama Pinkan Mambo Academy.

Saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini, dia membenarkan kabar tersebut.

"Benar, soalnya butuh duit," kata Pinkan Mambo.

Mantan personel Ratu itu mengaku membuat Pinkan Mambo Academy untuk menambah penghasilan.

Sampai saat ini, Pinkan Mambo telah memiliki beberapa murid les vokal.

"Sekarang sudah ada lima (murid)," jelas pelantun Dirimu Dirinya itu.

Pinkan Mambo tidak memungkiri bahwa mengatur waktu untuk menjadi guru les vokal tidak mudah.