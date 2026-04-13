Pinkan Mambo Nyanyi di Jalanan, Michelle Ashley Kecewa

Pinkan Mambo dan putrinya, Michelle Ashley. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Michelle Ashley mengaku kecewa dengan kelakuan ibunya, Pinkan Mambo yang mengamen di pinggir jalan sambil live streaming.

Dia merasa Pinkan Mambo sebagai penyanyi bisa mencari uang dengan cara yang lain.

"Mami, tuh diva,” kata Michelle Ashley saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan berusia 20 tahun itu yakin Pinkan Mambo masih memiliki potensi menjadi penyanyi besar.

Oleh sebab itu, Michelle Ashley menyebut Pinkan Mambo seharusnya tidak mengamen di pinggir jalan, melainkan konser di panggung.

"Seharusnya mami konser," jelasnya.

Michelle Ashley tidak memungkiri bahwa dirinya kesal dengan tingkah istri Arya Khan itu belakangan ini.

Dia meminta Pinkan Mambo untuk melanjutkan karier sebagai penyanyi profesional.

