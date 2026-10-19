menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » PINP Perkuat Konektivitas dan Efisiensi Logistik Nasional

PINP Perkuat Konektivitas dan Efisiensi Logistik Nasional

PINP Perkuat Konektivitas dan Efisiensi Logistik Nasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) meluncurkan Pelindo Indonesia Network Pendulum (PINP), di Pelindo Tower, Jakarta pada Sabtu (17/10). Foto: Pelindo

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) meluncurkan Pelindo Indonesia Network Pendulum (PINP), di Pelindo Tower, Jakarta pada Sabtu (17/10).

Inisiatif itu dirancang untuk mengurangi ketidakseimbangan arus kargo antardaerah sekaligus mengoptimalkan pergerakan peti kemas.

Hal itu agar kapasitas angkut dalam jaringan pelayaran domestik dapat dimanfaatkan secara lebih efisien.

Baca Juga:

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Lollan Andy Sutomo Panjaitan menyampaikan dukungan terhadap PINP sebagai salah satu upaya mendorong sistem logistik nasional yang semakin efektif dan efisien.

“Kami hadir di sini tentunya memberikan dukungan terhadap program ini. Cara-cara baru seperti ini membutuhkan kolaborasi dan koordinasi dari semua pihak. Dari sisi pemerintah, kami berharap agar roda perekonomian dan logistik Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ujar Lollan.

Pelaksanaan PINP membutuhkan kolaborasi Pelindo dengan perusahaan pelayaran, pemilik kargo, serta para pemangku kepentingan terkait.

Baca Juga:

Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun jaringan layanan pelayaran domestik yang semakin terintegrasi.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan PINP dikembangkan untuk menjawab persoalan distribusi kargo dan peti kemas antardaerah.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) meluncurkan Pelindo Indonesia Network Pendulum (PINP), di Pelindo Tower, Jakarta pada Sabtu (17/10).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI