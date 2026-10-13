Pintar Bareng GoPay, Puluhan Pecalang Dibekali Edukasi Literasi Keuangan

jpnn.com, BALI - GoPay bersama Findaya dan Multifinance Anak Bangsa menghadirkan program edukasi keuangan Pintar Bareng GoPay bagi 80 pecalang, tokoh masyarakat adat yang berperan penting dalam menjaga keharmonisan, ketertiban, dan keseimbangan di lingkungan desa adat Bali.

Melalui program ini, para pecalang mendapatkan edukasi praktis mengenai pengelolaan keuangan sehari-hari, mulai dari mengatur pemasukan dan pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, hingga memahami penggunaan layanan keuangan digital secara bijak dan bertanggung jawab.

Dikemas secara interaktif, Pintar Bareng GoPay mengajak peserta untuk memahami prinsip dasar pengelolaan keuangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Peserta juga diajak mengenali tujuan keuangan masing-masing dan menyusun langkah yang lebih terencana untuk memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang.

“Bagi kami, inklusi keuangan bukan hanya soal akses, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki pemahaman untuk menggunakan layanan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab. Melalui Pintar Bareng GoPay, kami ingin membuat edukasi keuangan lebih sederhana, praktis, dan relevan bagi masyarakat, termasuk para pecalang di Bali," ujar Head of Corporate Affairs GoTo Audrey P. Petriny.

"Melalui edukasi ini, kami berharap pengetahuan keuangan yang diperoleh para pecalang dapat membantu mereka mengelola keuangan dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari," imbuhnya.

Selain membahas perencanaan dan pengelolaan keuangan, kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai penggunaan layanan pendanaan digital.

Para pecalang diajak memahami bahwa penggunaan layanan pendanaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan membayar, serta didahului dengan pemahaman terhadap manfaat dan risiko, biaya, tenor, serta ketentuan produk, termasuk GoPay Pinjam dan GoPay Later.(chi/jpnn)