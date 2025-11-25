Pintu Academy: 4 Strategi Ini Bantu Mengelola Leverage Tinggi
jpnn.com, JAKARTA - Pintu Academy memberikan beberapa strategi yang bisa membantu pengguna mengelola leverage tinggi dengan lebih bertanggung jawab.
Pasalnya, menggunakan leverage tinggi memang memungkinkan trader membuka posisi jauh lebih besar dengan modal yang terbatas.
Dan tanpa strategi yang tepat, penggunaan leverage bisa berujung pada kerugian besar.
Namun, jika masih pemula dan ingin mencoba trading futures dengan leverage tinggi, tidak perlu khawatir.
Saat melakukan trading di Pintu Futures, kalian bisa mengatur leverage-mu di antar 1-25x. Artinya, kamu bisa membuka posisi hingga 25 kali lebih besar dari margin yang tersedia.
Berikut 4 strategi dari Pintu Academy:
1. Tentukan Margin dengan Tepat
Hindari menggunakan terlalu banyak margin dalam satu posisi. Misalnya, pertimbangkan untuk mengalokasikan maksimal 5-10% dari total modal sebagai initial margin untuk setiap posisi guna mengelola eksposur dengan lebih efektif. Sisanya, dapat dijadikan margin untuk menahan kerugian jika terjadi kesalahan analisis.
