JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pintu Air Pasar Ikan di Jakut Siaga 2, Sejumlah Warga Diminta Waspada

Pintu Air Pasar Ikan di Jakut Siaga 2, Sejumlah Warga Diminta Waspada

Pintu Air Pasar Ikan di Jakut Siaga 2, Sejumlah Warga Diminta Waspada
Ilustrasi pintu air. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Pintu Air Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, diinformasikan mengalami peningkatan menjadi siaga dua pada Jumat (2/1).

Hal itu diungkapkan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta seperti dikutip dari media sosial X BPBD DKI Jakarta.

BPBD Jakarta menyatakan tinggi muka air Pintu Air Pasar Ikan pada pukul 04.00 WIB berada dalam ketinggian 208 cm dengan status siaga 2.

"Antisipasi wilayah yang kemungkinan akan terdampak seperti Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, dan Kalibaru," tulis BPBD.

Cuaca saat ini mendung di sekitar Pintu Air Pasar Ikan.

BPBD DKI Jakarta telah menyebarluaskan informasi melalui media sosial serta pemberitahuan kepada camat dan lurah tentang kenaikan status tersebut.

Dalam keadaan darurat, masyarakat diimbau menghubungi pusat layanan (call center) Jakarta Siaga pada nomor 112.

Adapun pada lokasi pintu air lainnya, seperti Katulampa, Depok, Manggarai, Karet, Krukut Hulu, Pesanggrahan, Angke Hulu, Waduk Pluit, Cipinang Hulu dan Pulo Gadung berstatus normal atau siaga 4.

