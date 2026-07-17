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PINTU Ajak Mahasiswa HIMAPEN Memahami Peluang Investasi

PINTU Ajak Mahasiswa HIMAPEN Memahami Peluang Investasi
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PT Pintu Kemana Saja (PINTU). Foto dok PINTU

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa & Pemuda Nagekeo Se-Jabodetabek (HIMAPEN).

Acara yang mengusung tema Menangkap Peluang Investasi Saham, Kripto, dan Komoditas ini dihadiri ratusan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur di Nemuru Grand Bellevue, Radio Dalam, Jakarta pada Rabu (8/7).

“Kami mengapresiasi rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam HIMAPEN atas terselenggaranya acara ini. Antusiasme dan semangat para mahasiswa untuk belajar serta berdiskusi mengenai peluang investasi masa depan menjadi hal yang sangat positif," ujar Presiden Direktur PINTU Andy Putra.

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"Dengan menghadirkan para pakar yang berpengalaman, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan, tetapi juga menjadi wadah kolaborasi antara industri dan akademisi dalam mempersiapkan generasi muda yang lebih siap menghadapi perkembangan ekonomi dan teknologi finansial," imbuhnya.

Bagi PINTU, kolaborasi dengan HIMAPEN merupakan wujud dari komitmen PINTU untuk mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, khususnya bagi generasi muda.

Sebagai salah satu pelaku industri jasa keuangan, PINTU bertekad untuk selalu berkontribusi memberikan pemahaman yang lebih baik terkait perencanaan keuangan, investasi, dan pemanfaatan teknologi finansial untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

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“PINTU berkomitmen untuk terus menghadirkan edukasi keuangan dan aset crypto yang mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Kami berharap kolaborasi dengan komunitas mahasiswa seperti HIMAPEN dapat mendorong lahirnya investor yang lebih bijak, memahami risiko, serta mampu memanfaatkan peluang investasi secara bertanggung jawab," imbuh Andy.(chi/jpnn)

Kolaborasi dengan HIMAPEN merupakan wujud dari komitmen PINTU untuk mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.


Redaktur & Reporter : Yessy Artada

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