PINTU Bagikan 4 Starlink untuk Konektivitas Darurat di Sumatra

jpnn.com, ACEH - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) menyumbang empat buah Starlink untuk pemulihan pascabencana di Sumatra tepatnya di Aceh yakni Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang.

Aksi ini bekerja sama dengan Tim Relawan Independen & Yayasan Gerakan Memutus Rantai, yang didistribusikan oleh tim relawan pada 26-30 Desember 2025.

Andy Putra, SVP Strategy & Business PINTU mengungkapkan komitmen perusahaan untuk membantu pihak-pihak yang terdampak.

“PINTU mengambil bagian untuk mendukung percepatan pemulihan konektivitas dengan mengirimkan empat buah starlink beserta biaya langganannya hingga tiga bulan ke depan yang diserahkan langsung lewat Tim Relawan Independen dan Yayasan Gerakan Memutus Rantai,” ujar Andy.

"Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi warga di Aceh untuk bisa terus terhubung dalam jaringan internet guna memudahkan komunikasi dengan kerabat, relawan, dan juga pemerintah," imbuhnya.

Founder & CEO Ngomongin Uang Glenn Ardi yang tergabung dalam Tim Relawan Independen mengapresiasi PINTU yang telah memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita di Aceh yang terdampak bencana ini.

"Bersama dengan Tim Relawan Independen dan Yayasan Gerakan Memutus Rantai, kami berhasil masuk ke daerah-daerah yang sebelumnya sempat terputus aksesnya, namun saat ini berangsur pulih. Bantuan ini sangat berharga untuk memberikan konektivitas internet bagi warga yang terdampak,” tutur dia.(chi/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru:

