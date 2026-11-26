jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) menggelar program Pintu Goes to Campus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trisakti bersama Investortrust.id.

Mengusung tema “Smart Investing for Gen-Z: Literasi Kripto dan Keuangan Digital di Lingkungan Kampus”, kegiatan ini dihadiri lebih dari 150 mahasiswa FEB Universitas Trisakti.

Melalui kegiatan ini, PINTU membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai risiko, keamanan akun, serta prinsip investasi yang bertanggung jawab di tengah tingginya minat generasi muda terhadap aset crypto.

Baca Juga: PINTU Perkenalkan Aset Kripto Kepada Para Karyawan Black Owl Indonesia

Kegiatan Pintu Goes to Campus berlangsung di Auditorium Gedung S FEB Universitas Trisakti, Jakarta Barat, pada Rabu (18/11).

“Data OJK mencatat jumlah investor crypto sudah mencapai 23,48 juta orang per September 2026, bertambah hampir 2,8 juta hanya dalam sembilan bulan. Sebagai perusahaan crypto yang berizin dan diawasi OJK, kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat," ujar Andy Putra, Presiden Direktur PINTU.

"Kami tidak ingin langkah pertama teman-teman dimulai dari Fear of Missing Out (FOMO) namun dapat dimulai dari pemahaman yang baik. Untuk itu kami mengapresiasi OJK, Trisakti, dan Investortrust yang mendukung penuh kegiatan ini,” imbuhnya.

Dalam sesi diskusi panel, PINTU memaparkan sejumlah prinsip dasar sebelum berinvestasi aset crypto, mulai dari memastikan platform yang digunakan berizin dan diawasi OJK, memahami kegunaan dan risiko aset (Do Your Own Research/DYOR), menggunakan dana dingin, hingga masuk secara bertahap melalui investasi berkala.

PINTU juga mengingatkan mahasiswa untuk mewaspadai berbagai modus penipuan, seperti tautan phishing yang meniru situs resmi, akun palsu yang mengaku sebagai admin atau customer service, serta grup berbayar yang menjanjikan keuntungan pasti.