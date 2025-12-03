PINTU dan Blockvest Perkuat Literasi AI & Blockchain Bagi Mahasiswa UPJ

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) menjadi sponsor dalam program edukasi yang digelar Blockvest selaku manajemen acara Web3 dan cryptocurrency di Indonesia.

Program bertajuk Blockvest Goes to Campus: Creativity in AI & Blockchain ini digelar di Universitas Pembangunan Jaya (UPJ), Tangerang Selatan, pada Selasa (25/11).

Acara yang dihadiri lebih dari 80 mahasiswa ini memberikan wawasan terkait peluang karier, inovasi teknologi artificial intelligence (AI), serta regulasi di industri crypto dan blockchain.

Kolaborasi ini hadir di tengah pertumbuhan pengguna crypto di Indonesia yang mencapai lebih dari 18 juta pengguna per Oktober 2025 dengan nilai transaksi hingga Rp360,3 triliun per September 2025 menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Blockchain & Crypto Content Specialist Ari Budi Santosa menuturkan saat ini crypto tengah menjadi perhatian publik, terutama generasi muda.

"PINTU hadir untuk memperkuat edukasi mahasiswa dalam memahami cryptocurrency dan peluang karier di industri ini. Literasi crypto dan blockchain perlu ditingkatkan mengingat perkembangannya yang sangat pesat. Maka dari itu, kami memberikan pemahaman fundamental tentang crypto sebagai bekal dasar untuk membuka peluang karier bagi mahasiswa yang tertarik mendalami aset digital," tutur Ari.

Minat generasi muda juga terlihat pada hasil survei internet dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2025. Dari 8.700 responden, 27,34% di antaranya merupakan pengguna AI dengan dominasi Generasi Z sebesar 43,7%. Data ini memperlihatkan tingginya ketertarikan anak muda dalam penggunaan teknologi AI.

“Partisipasi kami di acara ini merupakan bentuk komitmen PINTU untuk terus mendorong literasi dan edukasi fundamental tentang aset crypto dan teknologi blockchain kepada generasi muda. Kami yakin pemahaman yang baik terkait industri ini dapat mengambil keputusan yang bijak dalam berinvestasi sekaligus memanfaatkan peluang karier dalam bidang teknologi digital di masa depan,” tutup Ari.(chi/jpnn)