PINTU Dorong Edukasi Crypto dan Transformasi Digital untuk Para UMKM

jpnn.com, BANDUNG - PT Pintu Kemana Saja (PINTU), aplikasi crypto all-in-one berpartisipasi sebagai sponsor di acara workshop bisnis bertemakan “Convers(at)ion Summit: From Conversation to Conversion” yang digelar oleh platform kelola bisnis online Everpro by Evermos berkolaborasi dengan Meta.

Event ini dihadiri lebih dari 1.000 peserta dari berbagai latar belakang yang membahas banyak insight menarik seputar tren terkini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perkembangannya, dan bagaimana aset crypto bisa mendukung peran UMKM.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno saat sesi presentasinya menegaskan pentingnya digitalisasi.

“Transformasi digital harus menjadi katalisator penting dalam entrepreneurship development Indonesia. Fokus kita adalah memperluas cakupan akses infrastruktur digital, mendorong penguatan adopsi teknologi pelatihan dan pendampingan, serta meningkatkan talenta digital melalui sertifikasi. Saya ingin lebih memicu para pengusaha harus memanfaatkan digitalisasi karena akses pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Sementara, Head of Community PINTU Jonathan Hartono mengungkapkan aset crypto menjadi bagian penting dari ekosistem digital yang juga menyumbang kontribusi besar dari sisi adopsi teknologi dan juga ekonomi.

"Dari sisi adopsi teknologi, investor crypto sudah mencapai 20 juta orang, sedangkan dari sisi ekonomi, nilai transaksinya menurut Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Komoditi (BAPPEBTI) hingga semester-I 2024 ini mencapai lebih dari Rp300 triliun,” terang dia.

Jonathan menambahkan meski pertumbuhannya eksponensial, namun masih banyak sekali ruang untuk terus bertumbuh.

"Untuk itu, kami hadir di event ini untuk memberikan edukasi terkait investasi aset crypto bagi pelaku UMKM yang kini semakin terintegrasi dengan ekosistem digital,” terang dia.