PINTU Gelar Trade for Glory 2026, Kompetisi Trading Berhadiah Rp150 Juta

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) mengadakan trading competition bertajuk, Trade for Glory 2026 yang berlangsung seiring euforia Pesta Bola Dunia 2026.

Trade for Glory menawarkan total hadiah senilai Rp150 juta dalam bentuk tokenized Exchange-Traded Fund (ETF) S&P 500, SPYX, yang dapat diperdagangkan langsung di aplikasi PINTU.

“Trade for Glory 2026 adalah cara kami menghadirkan pengalaman trading yang lebih dari sekadar transaksi biasa. Dengan memadukan semangat kompetisi Pesta Bola Dunia 2026, kami ingin menggabungkan euforia Pesta Bola Dunia 2026 dengan kemampuan mengasah strategi dan disiplin trading aset crypto secara terukur,” ujar Andy Putra, Presiden Direktur PINTU.

Pendaftaran Trade for Glory 2026 dibuka sejak 16 Juni 2026, dengan periode perhitungan poin berlaku surut sejak 11 Juni hingga 20 Juli 2026.

Peserta bisa mengumpulkan poin dari volume trading pada Token Kompetisi yang terbagi dalam empat grup masing-masing merepresentasikan negara peserta Pesta Bola Dunia 2026.

Setiap Rp100.000 volume trading di Pintu atau Pintu Pro menghasilkan 1 poin, sementara di Pintu Futures, setiap $10 volume trading setara 1 poin.

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Kategori Spot dan Futures dihitung secara terpisah, sehingga satu peserta berpeluang memenangkan hadiah dari kedua kategori sekaligus.

Apabila salah satu negara dari Group token pilihan peserta berhasil melaju ke babak Final Pesta Bola Dunia 2026, maka seluruh poin yang telah dikumpulkan dari token-token dalam Group tersebut sejak hari pertama periode kompetisi secara otomatis mendapat pengali 3,5 kali.