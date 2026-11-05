Pintu Goes to Office Hadir di Kantor Good Doctor
jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) menggelar program Pintu Goes to Office di PT Good Doctor Technology Indonesia (Good Doctor).
Mengusung tema 'Investasi di Tengah Ketidakpastian Ekonomi', sesi edukasi literasi keuangan ini berlangsung pada 27 Oktober 2026 di kantor Good Doctor, Jakarta Selatan.
Kegiatan yang digelar secara hybrid ini diikuti puluhan karyawan, baik secara luring maupun daring.
“Sama halnya dengan kesehatan fisik, kesehatan finansial juga merupakan aspek penting yang perlu dijaga. Salah satu caranya adalah dengan memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan dan investasi," ujar Andy Putra Presiden Direktur PINTU.
"Melalui program Pintu Goes to Office, kami mengapresiasi kesempatan untuk berkolaborasi dengan Good Doctor dalam menghadirkan edukasi mengenai investasi, mulai dari instrumen investasi secara umum hingga aset crypto. Kami percaya setiap keputusan investasi perlu diawali dengan pemahaman yang tepat, termasuk mengenai karakteristik dan risiko dari setiap instrumen investasi," imbuhnya.
Danu Wicaksana CEO Good Doctor Technology Indonesia menyambut baik kolaborasi ini.
Menurutnya, kehadiran PINTU melalui program edukasi ini menjadi kesempatan yang baik bagi rekan-rekan Good Doctor untuk memperluas wawasan mengenai perkembangan industri aset keuangan digital, sekaligus memahami investasi aset crypto secara lebih mendalam.
"Kami berharap sesi ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat, terutama melalui pembelajaran langsung dari praktisi dan para ahli di bidangnya," imbuhnya.
Kehadiran PINTU melalui program edukasi ini menjadi kesempatan yang baik bagi rekan-rekan Good Doctor untuk memperluas wawasan mengenai aset keuangan digital
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