PINTU Hadirkan Relationship Manager Pribadi Bagi Trader Premium

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) meluncurkan Pintu VIP Private, tingkatan tertinggi dalam program keanggotaan VIP PINTU.

Kini, pengguna yang memenuhi kriteria menerima undangan eksklusif untuk menjadi anggota Pintu VIP Private dan menikmati berbagai layanan premium termasuk Relationship Manager (RM) pribadi untuk mendukung kebutuhan transaksi dan layanan.

Peluncuran ini sejalan dengan besarnya kontribusi anggota VIP, yaitu pengguna aktif dengan keterlibatan tinggi dalam aplikasi PINTU dengan saldo dan volume trading tinggi, terhadap aktivitas transaksi secara keseluruhan di PINTU.

Berdasarkan data internal pada periode Februari hingga Juli 2026, program VIP secara keseluruhan berkontribusi sekitar lebih dari 30% total volume transaksi pengguna PINTU di lini Retail, Pro, dan Futures.

Kontribusi tersebut menunjukkan pentingnya segmen trader premium dalam ekosistem transaksi dan menjadi salah satu dasar pengembangan fitur yang lebih personal bagi segmen tersebut.

Presiden Direktur PINTU Andy Putra mengatakan Pintu VIP Private dikembangkan untuk menjawab kebutuhan trader dengan aktivitas transaksi dan kebutuhan layanan yang lebih kompleks.

“Bagi trader dengan aktivitas transaksi yang tinggi, kualitas layanan dan dukungan yang personal menjadi kebutuhan kunci. Karena itu, Pintu VIP Private kami hadirkan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal dan spesifik, termasuk dengan menyediakan relationship manager pribadi yang menjadi satu titik kontak utama, sehingga anggota dapat memperoleh dukungan yang lebih terintegrasi dalam aktivitas perdagangan aset crypto mereka di PINTU,” ujar Andy.

Sebagai bagian dari layanan Pintu VIP Private, setiap anggota akan didampingi oleh satu RM pribadi yang berperan sebagai titik kontak utama sekaligus mitra diskusi bagi anggota Pintu VIP Private.