Pintu Pelatnas Dibuka, Seleknas PBSI 2026 Jadi Ajang Penentuan Nasib Atlet Muda
jpnn.com - PP PBSI kembali membuka jalur menuju Pelatnas melalui Seleksi Nasional (Seleknas) PBSI 2026.
Ajang ini menjadi tahapan krusial dalam upaya mencari dan membina talenta muda terbaik yang diproyeksikan memperkuat bulu tangkis Indonesia ke level yang lebih tinggi.
Seleknas PBSI 2026 dijadwalkan berlangsung pada 3–7 Februari 2026 di Majeh Arena Wadas, Karawang.
Selama lima hari, para peserta akan bersaing di empat lapangan yang disiapkan untuk menguji kemampuan teknis, fisik, serta mental bertanding.
Peserta Seleknas berasal dari kategori taruna (U19) dengan kriteria ketat.
Atlet yang berhak ambil bagian adalah para juara Kejuaraan Nasional PBSI Perorangan Taruna Divisi I 2025, baik di nomor tunggal maupun ganda.
Selain itu, atlet kelahiran 2007 dan setelahnya yang menempati peringkat 15 besar nasional di setiap sektor per 24 Desember 2025 juga mendapatkan kesempatan tampil.
Di luar jalur Seleknas, PBSI juga memutuskan merekrut tiga atlet muda langsung ke Pelatnas.
