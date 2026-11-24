jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) menggelar program Pintu Goes to Office di kantor PT Murino Berjaya Indonesia (Black Owl Indonesia) di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, pada Senin, (16/11).

Sesi edukasi bertema Investasi di Tengah Ketidakpastian Ekonomi ini diikuti hampir 30 karyawan Black Owl Indonesia secara luar jaringan (luring).

Andy Putra Presiden Direktur PINTU mengatakan Black Owl Indonesia menjadi perusahaan kedelapan yang dikunjungi melalui program ini.

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"Melalui Pintu Goes to Office, kami ingin membantu karyawan memahami beragam pilihan investasi, termasuk aset crypto, beserta risiko dan peluangnya. Kami berterima kasih kepada Black Owl Indonesia yang telah membuka ruang bagi karyawannya untuk belajar bersama," ujar Andy.

Naboya, Talent Acquisition & Management Manager Black Owl Indonesia menuturkan kehadiran PINTU ke kantor tidak hanya memberikan wawasan baru mengenai investasi aset crypto, tetapi juga membuka kesempatan bagi karyawan untuk memahami berbagai pilihan instrumen investasi.

"Kami berharap edukasi seperti ini dapat membantu karyawan menjadi lebih bijak dan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengambil keputusan finansial," ucapnya.

Pada sesi edukasi, Ilham Trierasyidi, Blockchain & Crypto Trader PINTU, dan Reyner Jonathan, Sr. Product Marketing PINTU, mengajak peserta memahami berbagai dinamika ekonomi dari sisi makro dan mikro, termasuk inflasi tahunan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), hingga BI-Rate.

Peserta juga diperkenalkan pada konsep alokasi portofolio berdasarkan profil risiko, mulai dari konservatif, moderat, hingga agresif, dengan proporsi aset crypto yang disesuaikan dengan profil masing-masing investor.