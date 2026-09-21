PINTU Perkenalkan VIP Private & Gandeng Ondo Finance Untuk Perluas Akses Tokenized Assets

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) menggelar Pintu VIP Private Media Gathering di Veranda, Pakubuwono, Jakarta Selatan, pada Jumat (18/9).

Dalam acara ini, PINTU memaparkan perkembangan segmen trader premium di Indonesia lewat layanan Pintu VIP Private, sekaligus mengumumkan babak baru kolaborasi strategis dengan Ondo Finance dalam menghadirkan aset dunia nyata yang ditokenisasi (tokenized real-world assets/RWA) bagi investor Tanah Air.

“Kebutuhan trader premium di Indonesia terus berkembang seiring makin matangnya ekosistem aset crypto di Indonesia. Mereka tidak hanya mencari return, tetapi juga membutuhkan layanan yang personal, respons cepat, serta kepastian bahwa aset yang mereka kelola berada dalam ekosistem yang aman, patuh, dan terlindungi," ujar Andy Putra Presiden Direktur PINTU.

"Pintu VIP Private hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan mengedepankan prinsip keamanan, kepatuhan dan perlindungan nasabah yang menjadi fondasi utama PINTU sejak awal berdiri," imbuhnya.

Berdasarkan data internal PINTU sepanjang paruh pertama 2026, pengguna VIP tercatat menyumbang lebih dari 40 persen volume trading di platform, dengan kontribusi lebih dari 40% dari total volume trading spot dan lebih dari 30% dari volume trading futures.

Tren peningkatan kontribusi VIP juga terlihat signifikan pada lini Pintu Futures, di mana pangsa volume trading dari pengguna VIP melonjak dari lebih dari 20% pada Februari 2026 menjadi lebih dari 35% pada Mei 2026.

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Andy juga memaparkan perbedaan mendasar antara status VIP reguler dan Pintu VIP Private, di mana VIP Private ditujukan khusus bagi nasabah dengan volume trading dan aset kelolaan dalam jumlah tertentu yang memenuhi kualifikasi internal PINTU.

Nasabah dengan status setara dari platform aset crypto lain juga berkesempatan untuk langsung dipertimbangkan masuk ke dalam program ini, sehingga mempermudah transisi trader premium yang ingin memindahkan aktivitas trading mereka ke PINTU.