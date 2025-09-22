PINTU Permudah Akses Trading Derivatif Crypto

jpnn.com, JAKARTA - Pintu Futures, salah satu produk unggulan aplikasi PINTU, mencatat lonjakan volume trading hampir tiga kali lipat pada periode Juni–Juli 2025 dan kembali menorehkan rekor tertinggi di Agustus.

Pencapaian ini diperkuat dengan hadirnya fitur akses cepat Pintu Futures di laman utama aplikasi PINTU.

Head of Product Marketing PINTU Iskandar Mohammad mengungkapkan volume trading Pintu Futures dari Juni ke Juli naik hingga 170% dan di bulan Agustus secara Month-to-Month (MoM) naik sebesar 15%.

"Kami menilai terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan volume trading Pintu Futures selain membaiknya kondisi pasar salah satunya adalah tersedianya fitur-fitur inovatif yang dapat dimaksimalkan oleh trader untuk perdagangan derivatif crypto seperti, Take Profit (TP)/Stop Loss (SL), indikator margin, hingga yang terbaru yaitu fitur price protection dan stop order,” ujar Iskandar.

“Faktor selanjutnya kami menyelenggarakan Pintu Futures Trading Competition total 3,500 peserta dengan total hadiah mencapai Rp130 juta. Selain itu, kemudahan akses Pintu Futures langsung di laman utama aplikasi PINTU mencatatkan traffic positif hingga 28% secara MoM sejak diluncurkan pada bulan Agustus lalu. Seluruh pencapaian positif ini tidak lepas dari dukungan penuh pengguna PINTU yang setia menggunakan aplikasi PINTU serta berkontribusi terhadap peningkatan volume trading aset crypto di Indonesia,” tambah Iskandar.

Transaksi aset crypto di Indonesia di tahun 2025 setiap bulannya dilaporkan terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) transaksi crypto pada Juli naik 62,36% menjadi Rp52,46 triliun dari Juni sebesar Rp32,31 triliun.

Spesifik pada transaksi derivatif crypto, data dari bursa kripto CFX menunjukkan, pada semester-I 2025, transaksinya tembus Rp33,54 triliun.