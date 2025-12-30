menu
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Pintu Timnas Futsal Indonesia Belum Tertutup, 19 Nama Masuk TC Menuju Piala Asia 2026

Pintu Timnas Futsal Indonesia Belum Tertutup, 19 Nama Masuk TC Menuju Piala Asia 2026

Pintu Timnas Futsal Indonesia Belum Tertutup, 19 Nama Masuk TC Menuju Piala Asia 2026
Pelatih Timnas futsal Indonesia Hector Souto. Foto: FFI.

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia mulai memasuki fase krusial menuju Piala Asia Futsal 2026 yang akan berlangsung di Tanah Air.

Sebanyak 19 pemain dipastikan mengikuti pemusatan latihan (TC) sebagai bagian dari proses seleksi akhir sebelum turnamen resmi bergulir pada akhir Januari mendatang.

Para pemain terpilih dijadwalkan berkumpul di Jakarta mulai 5 Januari 2026.

Selama TC, tim pelatih akan memaksimalkan persiapan teknis, taktik, dan kondisi fisik guna menyambut laga pembuka Piala Asia Futsal 2026 yang akan dimulai pada 27 Januari.

Sebelumnya, tim pelatih telah mengumumkan daftar awal berisi 25 nama. Namun, hanya 19 pemain yang langsung bergabung dalam pemusatan latihan kali ini.

Enam pemain lainnya untuk sementara belum mengikuti TC.

Meski demikian, Pelatih Timnas futsal Indonesia Hector Souto menegaskan bahwa keenam pemain tersebut tetap masuk dalam rencana besar tim.

"Mereka berada dalam status siap dipanggil. Ini dilakukan agar kedalaman skuad tetap terjaga dan kami memiliki opsi jika terjadi perubahan atau dinamika dalam tim," ucap Hector.

