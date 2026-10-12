Pintu VIP Private Banjir Hadiah Ratusan Juta, Dari Paket Liburan Hingga iPhone Duo

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) menghadirkan program apresiasi bagi anggota Pintu VIP Private, tingkatan tertinggi dalam program Pintu VIP yang ditujukan bagi trader dengan aktivitas transaksi tinggi.

Sepanjang kuartal II dan III-2026, PINTU telah memberikan hadiah dengan total ratusan juta rupiah, di antaranya paket liburan ke Hong Kong, Apple Watch Ultra, Dyson, TAG Heuer, dan aset crypto PAXG.

Memasuki kuartal IV-2026, PINTU kembali menghadirkan Grand Prize dengan pilihan hadiah yang memadukan teknologi, gaya hidup, dan aset digital, termasuk iPhone Duo 256GB sebagai hadiah utama.

“Program Grand Prize ini kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada anggota VIP Private yang telah memercayakan aktivitas trading mereka di PINTU. Bagi kami, apresiasi kepada anggota VIP Private tidak hanya diberikan melalui layanan dan pengalaman yang lebih personal, tetapi juga melalui berbagai bentuk penghargaan yang relevan dengan kebutuhan dan preferensi mereka," ujar Presiden Direktur PINTU Andy Putra.

Pada kuartal IV-2026, PINTU menghadirkan hadiah-hadiah menarik.

Peringkat pertama akan memperoleh iPhone Duo 256GB, diikuti Fujifilm X-M5 Vlog Package, Xiaomi Robot Vacuum 5, Dyson Supersonic Travel Hair Dryer, DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo, Nespresso Essenza Mini Coffee Machine, Samsonite Varro 25-inch, Divoom Cyberbag Backpack, hingga aset Tokenized Stock Netflix (NFLXx).

Baca Juga: Indodax Soroti Respons Bitcoin di Tengah Kebijakan Ketat

Adapun mekanisme Grand Prize Pintu VIP Private dirancang sederhana dan terukur.

Peserta merupakan anggota VIP Private yang melakukan transaksi beli atau jual aset crypto di lini Spot maupun Futures dengan minimal Rp100.000 per transaksi, di mana transaksi stablecoin tidak diperhitungkan.