PINTU VIP, Program Eksklusif Bagi Trader Elite Tawarkan 6 Keunggulan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) meluncurkan Pintu VIP, sebuah program eksklusif yang dirancang khusus bagi pengguna loyal PINTU.

Pintu VIP menawarkan layanan premium, dengan menyediakan akses eksklusif secara personal untuk memberikan pengalaman trading berstandar global di platform aplikasi crypto yang aman dan berlisensi penuh di Indonesia.

“Pintu VIP hadir untuk pengguna loyal PINTU yang menginginkan ekosistem investasi aset crypto yang lebih premium dengan berbagai benefit khusus. Kami menerapkan standar layanan tertinggi bagi anggota Pintu VIP dengan menggabungkan pengalaman investasi dan privasi yang optimal serta menghadirkan berbagai fasilitas eksklusif seperti analisis pasar rutin, biaya transaksi yang lebih kompetitif, dan layanan prioritas bagi anggota VIP,” ujar SVP Strategy & Business PINTU Andy Putra.

Pintu VIP memberikan beberapa keunggulan bagi anggotanya, di antaranya:

Priority Customer Support: Anggota Pintu VIP akan mendapatkan layanan 24 jam penuh dengan kecepatan respons pesan kurang dari tiga menit, baik untuk menyelesaikan jika terjadi kendala teknis, sampai pertanyaan seputar produk dan transaksi secara cepat. Weekly Market Insights: Analisis pasar Mingguan eksklusif untuk membantu anggota Pintu VIP bisa mengambil keputusan investasi yang didasari pada analisis. Lower Trading Fee: Anggota Pintu VIP akan menikmati biaya transaksi lebih rendah pada Pintu Pro Spot untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi trading terutama dengan volume trading yang besar. Exclusive Expert Session: Program Pintu VIP memberikan kelebihan bagi para anggotanya dapat mengikuti diskusi eksklusif dan interaktif secara langsung dengan narasumber ahli. Special Promotions: Anggota Pintu VIP akan mendapatkan lebih banyak promosi dan rewards eksklusif. Gift & Merchandise: Hadiah eksklusif dan personal bagi setiap anggota Pintu VIP.

“Per Februari 2026, sudah lebih dari 1.000 anggota Pintu VIP yang rata-rata telah menjadi pengguna loyal aplikasi PINTU lebih dari 2,5 tahun. Dari segi demografi, generasi milenial mendominasi dengan hampir 30% dari seluruh total anggota Pintu VIP dengan domisili tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota lainnya,” ungkap Andy.

Kualifikasi untuk menjadi anggota Pintu VIP, pengguna PINTU hanya perlu memenuhi salah satu dari kriteria yang ditentukan, antara lain; saldo rata-rata minimal Rp1 miliar atau total volume trading spot Rp1 miliar atau lebih, total volume trading di Pintu Futures sebesar USDT 250 ribu atau lebih, terakhir PTU Staking level 6 atau lebih tinggi.

Status VIP akan terus diperbarui secara otomatis setiap bulannya.

“Peluncuran Pintu VIP merupakan bagian dari komitmen PINTU untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menghadirkan pengalaman investasi aset crypto berstandar global bagi seluruh pengguna di Indonesia," seru Andy.(chi/jpnn)