Pintu Whoosh Ditahan Penumpang di Padalarang, KCIC Tegas Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta seluruh penumpang untuk disiplin mematuhi aturan keselamatan pascainsiden seorang pengguna menahan pintu Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Padalarang.

Tindakan tersebut dinilai membahayakan diri sendiri dan dapat mengganggu kelancaran operasional perjalanan.

“KCIC berharap seluruh penumpang dapat mengikuti aturan dan arahan petugas serta tidak melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri, mengganggu operasional, maupun merusak sarana Whoosh," kata General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Umumkan Skema Pembayaran Utang Whoosh

Dia menyampaikan hal itu menyikapi penumpang menahan pintu kereta yang sudah mulai menutup karena menyadari ada barang miliknya yang tertinggal di peron.

Ia menegaskan tindakan penumpang yang menahan pintu Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Padalarang pada Selasa 7 April 2026 dengan rute Padalarang-Halim menyebabkan sensor pada sistem buka tutup pintu otomatis di kereta terganggu.

Kejadian tersebut memicu keterlambatan perjalanan Whoosh, jadwal pemberangkatan yang seharusnya pada pukul 07.23 WIB baru dapat dilakukan pada pukul 07.25 WIB.

Eva menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun, sehingga pihaknya mengecam hal yang dilakukan tersebut.

“Kami mengecam tindakan penumpang yang menahan pintu kereta, karena selain melanggar aturan, tindakan tersebut juga sangat berpotensi merusak sarana serta berdampak merugikan ratusan penumpang lain akibat keterlambatan keberangkatan,” ujar Eva.