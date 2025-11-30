menu
Pintu Year-End Trading Competition Dimulai, Ribuan Peserta Bakal Rebutkan Hadiah Rp300 Juta

PT Pintu Kemana Saja (PINTU). Foto dok PINTU

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU), aplikasi crypto memulai rangkaian kegiatan kompetisi trading crypto bertajuk, Pintu Year-End Trading Competition 2025 sejak 11 November 2025.

Total peserta yang mengikuti kompetisi ini hampir 3.000 orang yang akan merebutkan total hadiah senilai Rp300 juta dalam bentuk stablecoin USDT.

Head of Product Marketing PINTU Iskandar Mohammad mengungkapkan data menarik sejak dimulainya kompetisi trading ini.

“Di tengah kondisi pasar crypto yang sangat volatil beberapa waktu belakangan ini, ternyata Pintu Year-End Trading Competition 2025 secara week on week mendorong peningkatan eksponensial pada transaksi token xStocks sebesar 551%. Tiga token xStocks teratas yang diperdagangkan oleh peserta trading competition antara lain, TSLAX, CRCLX, & NVDAX,” ujar Iskandar.

"Data ini menunjukkan, tokenisasi saham seperti xStocks menjadi pilihan menarik bagi pengguna PINTU untuk bisa berinvestasi pada saham luar negeri tapi melalui crypto," imbuhnya.

Saham yang ditokenisasi atau tokenized stocks menjadi sebuah produk investasi yang inovatif guna menjembatani aset crypto dengan traditional finance (TradFi).

Tokenisasi saham ini juga punya sederet keunggulan yakni bisa mengakses pasar saham global seperti Tesla, Apple, Nvidia, dan perusahaan lainnya selama 24 jam penuh tanpa khawatir terganggu oleh pembatasan jam operasional.

Bahkan investor atau trader bisa membeli aset dengan kepemilikan fraksional atau tanpa perlu membayar penuh harga sahamnya.

Pendaftaran peserta trading kompetisi Pintu Year-End Trading Competition 2025 masih terus dibuka sampai 30 November 2025 karena masa periode trading competition

