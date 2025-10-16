Pipa dari Vinilon Group Pasti Antibocor dan Tahan Lama

jpnn.com, JAKARTA - Vinilon Group, perusahaan solusi sistem perpipaan dari hulu ke hilir terkemuka di Indonesia menghadirkan solusi nyata untuk menjaga keamanan di dunia infrastruktur.

Sebagai pelopor inovasi di industri perpipaan, Vinilon Group berkomitmen dalam menghadirkan berbagai produk berkualitas tinggi untuk memastikan air mengalir tanpa risiko kebocoran.

Beberapa produk unggulannya meliputi pipa uPVC Vinilon yang tahan korosi, ringan, dan cocok untuk instalasi air bersih maupun limbah.

Kemudian pipa HDPE Vinilon. Memiliki fleksibilitas tinggi dan ketahanan luar biasa terhadap tekanan serta kondisi ekstrem.

Pipa PP-R Vinilon. Dirancang untuk sistem air panas dan dingin modern dengan ketahanan suhu tinggi.

Pipa Vinilon KRAH. Pipa berdiameter besar 1000 mm-3000 mm dengan teknologi spiral modern untuk sistem drainase dan sanitasi yang membutuhkan kekuatan serta daya tahan optimal.

Baca Juga: MUT dengan Pipa Vinilon KRAH Solusi Menghentikan Galian Berulang di Jakarta

Fitting Vinilon, Valve Yuta dan aksesori lainnya, memastikan sambungan pipa terpasang rapat sempurna, mencegah kebocoran, dan mempermudah proses instalasi.

Vinilon Glue. Lem pipa uPVC dengan formulasi khusus yang cocok untuk diaplikasikan pada iklim tropis. Sehingga menghasilkan sambungan yang kuat, antibocor, dan tahan lama.