Pipa PT Trans Gas Indonesia di Inhil Meledak, Arus Lalu Lintas Jambi-Riau Terganggu
jpnn.com, PEKANBARU - Pipa gas milik PT Trans Gas Indonesia di Dusun Nibul, Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, mengalami kebocoran dan mengeluarkan api pada Jumat (1/1/2026) sore.
Pada insiden itu suara ledakan yang disusul semburan api setinggi sekitar 15 meter dari titik pipa gas yang tertanam di dalam tanah.
Kapolres Indragiri Hilir Farouk Oktora menegaskan bahwa hingga saat ini situasi di lokasi kejadian masih dalam kondisi aman dan terkendali, serta tidak menimbulkan korban jiwa maupun dampak langsung terhadap permukiman warga.
Begitu menerima laporan dari Kapolsek Kemuning, pihaknya langsung memastikan personel berada di lokasi untuk melakukan pengamanan.
“Prioritas utama kami adalah keselamatan masyarakat. Untuk sementara, warga diminta tidak mendekati lokasi kebocoran,” kata Farouk Jumat malam.
Farouk menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.35 WIB.
Berdasarkan laporan awal, masyarakat sekitar lebih dahulu mendengar suara ledakan yang diduga berasal dari pipa gas.
Tak lama kemudian, api menyembur dari titik kebocoran dan hingga sore hari masih terlihat menyala, meskipun cuaca di lokasi dilaporkan hujan lebat.
Pada insiden itu suara ledakan yang disusul semburan api setinggi sekitar 15 meter dari titik pipa gas yang tertanam di dalam tanah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kapolda Riau Resmikan Dapur SPPG di Inhil, Dukung Pemenuhan Gizi Aman dan Berkualitas
- Bea Cukai dan Polri Gagalkan Penyelundupan 3 Kg Sabu-Sabu & 35 Butir Ekstasi di Inhil
- Pascainsiden di Subang, Pertamina EP Pastikan Pasokan Gas ke Konsumen Jargas Kembali Normal
- Pipa Gas di Subang Meledak, Pertamina Investigasi Penyebab Kebocoran
- Kanit Reskrim di Riau Diduga Aniaya Tahanan Hingga Luka Serius
- Ketua DPD PAN Inhil Ditemukan Tak Bernyawa di dalam Mobil, Polisi Bilang Begini