Pipe Art Exhibition Hadirkan Beragam Instalasi Seni dari Pipa PVC

jpnn.com, JAKARTA - Vinilon Group menggelar Pipe Art Exhibition 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada 28 Oktober hingga 8 November 2026.

Pameran ini menghadirkan beragam instalasi seni yang memanfaatkan pipa PVC Vinilon sebagai medium berkarya, sekaligus membuka ruang bagi pelajar, kreator, seniman, arsitek, dan desainer muda untuk mengeksplorasi potensi material perpipaan seperti pipa, fitting, dan lem dari Vinilon sebagai media utama, melalui pendekatan artistik.

Pameran ini merupakan rangkaian kegiatan dari Pipe Art Competition 2026 yang diselenggarakan pada Juli lalu dan telah memasuki penyelenggaraan tahun ketiga.

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Melalui rangkaian kompetisi dan pameran ini, Vinilon Group mendorong kreativitas lintas disiplin dengan memadukan aspek teknik, desain, dan seni dalam satu ruang apresiasi.

Christian Rudolf selaku GM Marketing Vinilon Group mengatakan pada tahun ketiganya ini, Pipe Art Exhibition diselenggarakan lebih besar dan menjadi tempat bagi para kreator untuk menampilkan kreativitas serta karya mereka.

"Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan pameran ini, mulai dari tingginya jumlah peserta hingga partner yang mendukung prosesnya. Kami berharap kegiatan ini dapat terus membuka ruang kolaborasi antara dunia industri, seni dan desain, sekaligus mendorong pemanfaatan material secara lebih kreatif,” ujar dia.

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Melalui karya-karya yang ditampilkan, pipa PVC tidak hanya dipandang sebagai material untuk kebutuhan konstruksi, tetapi juga sebagai medium yang dapat diolah menjadi karya seni dengan karakter visual yang beragam.

Pendekatan tersebut memberikan kesempatan bagi para peserta untuk mengeksplorasi bentuk, struktur, dan komposisi, sekaligus menunjukkan bagaimana material bangunan yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat memiliki perspektif baru melalui fungsi

kreativitas.