PIPES 2025, Pertagas Dorong Infrastruktur Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Gas (Pertagas) telah menyelenggarakan Pertagas Integrated Pipeline and Energy Summit (PIPES) di Jakarta pada 17–18 Juni 2025.

Forum ini mempertemukan lebih dari 250 peserta dari kalangan pemangku kepentingan, pelaku industri, perusahaan energi, dan mitra bisnis strategis.

Selain itu, forum yang diselenggarakan Pertagas sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina ini juga mempertemukan para pengambil kebijakan dengan pelaksana industri energi dalam satu ruang dialog terbuka.

PIPES 2025 yang mengangkat tema 'The First Integrated and Longest Gas Transmission Pipeline in South East Asia' menyoroti pentingnya infrastruktur energi terintegrasi sebagai fondasi dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

Direktur Utama PT Pertamina Gas Gamal Imam Santoso dalam sambutan pembukaannya menyampaikan Pertagas bersama Subholding Gas sebagai backbone transmisi gas bumi nasional memiliki peran penting dalam memastikan distribusi energi yang handal dan merata.

“Kami memastikan pemerataan jaringan pipa gas bumi ke kawasan industri strategis dan turut menjalankan Roadmap Integrasi Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi Nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan energi Indonesia,” ujar Gamal dalam keterangannya, Jumat (20/6).

Gamal menekankan peran strategis mereka dalam memastikan infrastruktur penyaluran gas yang handal dan terintegrasi untuk mendukung industri strategis seperti Pupuk, Pembangkitan, Kilang dan industri lainnya.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam sambutan kuncinya mewakili Menteri ESDM menekankan swasembada energi adalah kunci utama dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.