Pires, Silva, Ferdinand, dan Giggs Siap Panaskan Rivalitas Legenda Arsenal vs MU di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Legenda sepak bola Arsenal dan Manchester United akan kembali bertemu di Jakarta, dalam event 2026 Champions Impact in Jakarta: The Rivalry Returns.

Acara yang digagas oleh Allive Creative Indonesia itu mendatangkan legenda-legenda macam Robert Pires, Gilberto Silva, Rio Ferdinand, dan Ryan Giggs.

Bagi Pires dan Gilberto mengaku senang bisa datang ke Jakarta dan akan memberikan suguhan terbaik untuk para penggemar yang akan menonton.

Terlebih bagi fan laga itu seperti nostalgia dengan para legenda tim asal kota London tersebut pada event tersebut.

“Persiapannya memang tidak seperti ketika menghadapi pertandingan kompetitif melawan mereka. Sekarang, kami bersiap untuk menikmati pertandingan dan menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama kalian semua besok,” ujar Gilberto.

“Saya senang berada di sini untuk pertandingan besar besok. Semua orang tahu bahwa pada masa lalu kami punya rivalitas yang luar biasa. Situasinya tentu kini berbeda. Kami hanya ingin menikmati pertandingan, dan saya berharap masyarakat juga bisa menikmatinya seperti kami,” ungkap Pires.

Senada dengan Gilberto dan Pires, dua mantan penggawa Manchester United yakni Rio Ferdinand dan Ryan Giggs juga akan memberikan suguhan terbaik untuk para fan.

Terlebih keduanya menilai bahwa fan tim Setan Merah di Jakarta cukup banyak sehingga keduanya tidak sabar menantikan laga persahabatan esok hari.