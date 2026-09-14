jpnn.com - Satu toko pakaian menjual baju seragam SD Rp 1.000.000 untuk 30 siswa di satu kelas. Toko memberi potongan harga 15 persen, tapi mengenakan pajak 11 persen. Berapa yang harus dibayar oleh pembeli?

Anda pasti bisa menjawabnya dengan mudah. Tapi siswa kelas tiga SD belum tentu bisa. Siswa SD kita tidak dibiasakan diberi pertanyaan seperti itu. Pertanyaan yang selalu diberikan adalah 10 x 30 = berapa.

Pertanyaan pertama diperlukan berpikir. Pertanyaan kedua diperlukan menghafal.

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Cara mengajar memang sudah harus berubah. Gurulah yang menjadi pusat perubahan itu.

Untuk perubahan itu umumnya menunggu gaji naik. Padahal, tanpa menunggu, bagi yang mampu berubah akan dapat tawaran gaji lebih tinggi di sekolah-sekolah unggulan.

Pemerintah sudah berusaha meningkatkan mutu guru: lewat sertifikasi. Yang sudah punya sertifikat dapat tunjangan: berarti pendapatannya naik. Itulah yang sering disebut ''tunjangan sertifikasi''.

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Protokol untuk mendapatkan ''sertifikat guru bermutu'' tidak seberat ijazah selawat Dala'il: harus puasa tiga tahun.

Untuk mendapat ''ijazah guru bermutu'' itu juga ada protokolnya: ikut pelatihan guru. Tidak harus tatap muka. Bisa lewat online. Ada penjual jasa ''pelatihan untuk sertifikasi'' yang diakui pemerintah. Setelah cukup belajar guru bisa ikut ujian sertifikasi. Ada jadwalnya. Setahun dua atau tiga kali.