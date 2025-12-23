Pita Suara Bermasalah, Anji Harus Istirahat dan Berobat

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anji mengalami masalah pada pita suara hingga dirinya tidak bisa bernyanyi sementara waktu.

Kondisi tersebut bahkan membuatnya terpaksa membatalkan jadwal panggung di Semarang pada 22 Desember 2025.

Anji mengumumkan kabar pembatalan langsung di atas panggung dan di depan hadirin.

Menurutnya, kejadian ini merupakan yang pertama kali dialami selama 20 tahun berkarier.

"Pertama kalinya dari 20 tahun berkarier di industri musik, batal manggung karena suara tidak bisa digunakan, dan mengumumkannya di atas panggung," ungkap Anji melalui akun miliknya di Instagram, Senin (22/12) malam.

Pemilik nama asli Erdian Aji Prihartanto itu menjelaskan, dirinya harus segera melakukan pengobatan.

Panggung di Semarang terpaksa menjadi penutup jadwal penampilan Anji pada tahun ini.

"Harus berobat. Ini jadi event penutup di 2025 yang kontemplatif. Harus istirahat vokal, harus diobati alergi hidungnya dan lainnya," tambah mantan vokalis Drive itu.