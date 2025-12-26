menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Pita Suara Bermasalah, Anji Ungkap Penyebabnya

Pita Suara Bermasalah, Anji Ungkap Penyebabnya

Pita Suara Bermasalah, Anji Ungkap Penyebabnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyanyi Anji. Foto: Instagram/duniamanji

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anji mengungkap penyebab masalah pita suara yang dialami hingga dirinya harus istirahat bernyanyi sementara waktu.

Dia mengaku mengalami kondisi radang pada kotak suara atau disebut dengan laringitis

"Kondisi yang saya alami adalah laringitis. Bukan karena dipaksakan manggung, bukan juga karena lambung, tetapi dipicu alergi hidung (debu & udara kotor) yang menyebabkan post-nasal drip, iritasi pita suara," ungkap Anji melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Baca Juga:

Kondisi tersebut membuat mantan vokalis Drive itu harus mengistirahatkan suaranya untuk sementara waktu.

Anji bahkan terpaksa membatalkan salah satu konser di Semarang meski sudah berada di atas panggung.

Kini, pelantun Dia tersebut harus istirahat dari aktivitas bernyanyi demi menjalani pengobatan.

Baca Juga:

"Merawat alat tempur. Banyak penyanyi mengalami hal ini. Dalam kasus saya, penyebabnya adalah alergi di hidung," jelas Anji.

Selain itu, Anji mengaku bakal mencoba berobat di rumah sakit luar negeri.

Penyanyi Anji mengungkap penyebab masalah pita suara yang dialami hingga harus istirahat bernyanyi sementara waktu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI