Pita Suara Bermasalah, Anji Ungkap Penyebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anji mengungkap penyebab masalah pita suara yang dialami hingga dirinya harus istirahat bernyanyi sementara waktu.

Dia mengaku mengalami kondisi radang pada kotak suara atau disebut dengan laringitis

"Kondisi yang saya alami adalah laringitis. Bukan karena dipaksakan manggung, bukan juga karena lambung, tetapi dipicu alergi hidung (debu & udara kotor) yang menyebabkan post-nasal drip, iritasi pita suara," ungkap Anji melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Kondisi tersebut membuat mantan vokalis Drive itu harus mengistirahatkan suaranya untuk sementara waktu.

Anji bahkan terpaksa membatalkan salah satu konser di Semarang meski sudah berada di atas panggung.

Kini, pelantun Dia tersebut harus istirahat dari aktivitas bernyanyi demi menjalani pengobatan.

"Merawat alat tempur. Banyak penyanyi mengalami hal ini. Dalam kasus saya, penyebabnya adalah alergi di hidung," jelas Anji.

Selain itu, Anji mengaku bakal mencoba berobat di rumah sakit luar negeri.