Pitaloka Parahyangan Resmi Memulai Pembangunan Hotel Riau di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Pengembang PT Pitaloka Parahyangan resmi memulai pembangunan Hotel Riau yang berlokasi di kawasan Slipi, Jakarta, Senin (20/10).

Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau, Ridho Adriansyah menyampaikan proyek strategis milik Pemprov Riau kembali memasuki babak baru.

“PT Pitaloka Parahyangan hari ini telah memulai pembangunan fisik Hotel Riau, yang menjadi salah satu proyek strategis daerah dalam meningkatkan potensi pemanfaatan barang milik daerah dan meningkatkan pendapatan daerah,” kata Ridho Adriansyah di Jakarta, Senin.

Menurutnya, dimulainya pembangunan ini menandai babak baru setelah melewati proses panjang perencanaan dan perizinan yang sangat detail.

“Seluruh proses administrasi seperti IMB, ANDAL, IPAL dan teknis lainnya telah dilakukan secara hati-hati agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan dapat memberi manfaat optimal bagi daerah,” jelasnya.

Ridho menambahkan seluruh kewajiban administrasi dan finansial juga telah diselesaikan dengan baik oleh pihak pengembang.

“Serta penyelesaian seluruh perizinan yang diperlukan. Semoga pembangunan ini selesai tepat waktu dan sesuai standar terbaik,” ujarnya.

Adapun pembangunan Hotel Riau ditargetkan rampung hingga tahap topping off dalam waktu satu tahun ke depan, sebelum kemudian dilanjutkan dengan proses penyelesaian akhir dan persiapan operasional.