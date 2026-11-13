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Piye To Kih? Drama Komedi yang Sarat Pesan Toleransi

Piye To Kih? Drama Komedi yang Sarat Pesan Toleransi
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Konferensi pers film Piye To Kih? di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Perbedaan dalam sebuah hubungan asmara mungkin sudah menjadi bumbu yang biasa disaksikan di layar lebar.

Namun, bagaimana jika kisah cinta tersebut justru terhalang oleh perbedaan alam? Premis unik inilah yang dihadirkan lewat film drama komedi terbaru berjudul Piye To Kih?.

Cerita bermula dari karakter Mukidi yang berjuang keras membuktikan kelayakannya untuk menikahi pujaan hatinya.

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Berbagai upaya dilakukan, mulai dari memperbaiki kondisi finansial hingga berinvestasi dengan membeli sebuah rumah.

Alih-alih menemukan ketenangan, rumah murah yang dibelinya justru mempertemukannya dengan Sukma, perempuan misterius dari alam berbeda.

Kisah Mukidi kemudian berkembang menjadi drama komedi yang melibatkan dua sahabatnya, Gendut dan Penyok, di tengah berbagai kejadian ganjil yang mengundang kecurigaan.

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Berperan sebagai Sukma, Dara Sarasvati membahas mengenai pesan moral tentang toleransi dan perbedaan dalam film terbarunya, Piye To Kih?.

"Memang di film ini ada sebuah hubungan yang melampaui batas, bukan hanya batas prinsip, tetapi juga batas dimensi antara manusia dengan dimensi entitas lain," kata Dara Sarasvati di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

Dara Sarasvati membahas mengenai pesan moral tentang toleransi dan perbedaan dalam film terbarunya ini.

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