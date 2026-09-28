Pizza Gaza Perluas Ekspansi Bisnis Kuliner, Kini Bidik Pasar Kalimantan & Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Pizza Gaza terus memperkuat komitmennya dalam mengembangkan bisnis kuliner di Indonesia melalui strategi ekspansi.

Salah satu strategi yang mereka lakukan dengan membangun jaringan pemasaran dan kemitraan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

Pizza Gaza terus menghadirkan model bisnis yang mampu menciptakan peluang ekonomi sekaligus memberikan manfaat sosial bagi masyarakat di berbagai daerah.

Dalam waktu sekitar dua tahun, Pizza Gaza berkembang menjadi ekosistem bisnis sosial yang melibatkan reseller, pekerja dari kelompok masyarakat kurang mampu, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan.

Saat ini, sekitar 90 persen penjualan Pizza Gaza didukung oleh jaringan reseller yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Model bisnis berbasis reseller tersebut dirancang untuk membuka lebih banyak peluang penghasilan dan membantu menggerakkan perekonomian masyarakat di berbagai daerah.

Melalui sistem itu, masyarakat dapat menjalankan usaha dengan menjual produk Pizza Gaza tanpa harus membangun bisnis dari awal.

Layanan pengiriman menjadi pilar penting dalam operasional Pizza Gaza.