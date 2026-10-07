Pizza Hut Masuki Babak Baru, Inovasi Bakal Makin Digenjot

jpnn.com, JAKARTA - Pizza Hut memulai babak baru setelah rampungnya proses akusisi oleh LongRange Capital pada 1 September 2026 lalu.

Perubahan kepimilikan global itu tidak memengaruhi operasional Pizza Hut Indonesia yang dikelola oleh PT Sarimelati Kencana Tbk.

Akusisi itu menjadi bagian dari transaksi bernilai agregat sekitar US$2,7 miliar, yang sebelumnya bisnis Pizza hut di Mainland China dijual juga kepada Yum China.

Dengan selesainya transaksi itu, Pizza Hut di luar Mainland China kini beroperasi sebagai bisnis global yang berdiri sendiri di bawah kepemilikan baru.

Kondisi itu sekaligus mengakhiri kepemilikan Pizza Hut oleh Yum! Brands setelah hampir tiga dekade.

Perusahaan tingkat global itu juga mengakhiri transisi kepemimpinan.

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Aaron Powell mengakhiri masa tugasnya sebagai Global CEO Pizza Hut dan Eduardo Luz ditunjuk sebagai Interim CEO.

Pizza Hut juga memperkenalkan model operasi baru yang memberikan fokus lebih besar kepada bisnis internasional, inovasi, pengembangan restoran, serta dukungan yang lebih dekat kepada franchisee di berbagai pasar.