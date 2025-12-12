menu
Pj Ketum PBNU KH Zulfa Mustofa Sowan Ulama Sepuh Banten

Pj Ketum PBNU KH Zulfa Mustofa Sowan Ulama Sepuh Banten
Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Zulfa Mustofa bersilaturahmi dengan KH Ahmad Muhtadi Dimyati atau Abuya Dimyati di Pandeglang, Kamis (11/12). Foto: Source for JPNN

jpnn.com - KH Zulfa Mustofa langsung melakukan kunjungan perdana setelah ditetapkan sebagai penjabat (Pj) ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Daerah yang dipilih dalam kunjungan perdana KH Zulfa Mustofa adalah Provinsi Banten, setelah satu hari sebelumnya ditetapkan sebagai Pj ketum PBNU berdasarkan rapat pleno.

Kedatangan Kiai Zulfa disambut hangat jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten hari ini, Kamis (11/12).

Selain bertemu kepengurusan daerah, Kiai Zulfa juga melakukan sowan kepada ulama sepuh Banten KH Ahmad Muhtadi Dimyati atau Abuya Dimyati di Pandeglang.

Menurut Kiai Zulfa, Banten dipilih sebagai daerah kunjungan pertama lantaran dia memiliki kedekatan emosional maupun histori dengan daerah yang memiliki julukan Tanah Jawara.

"Alhamdulillah, pada sore hari ini saya dapat bersilaturahmi dalam kunjungan kerja pertama ke Provinsi Banten," ucap Kiai Zulfa, Kamis (11/12).

"Saya bertekad untuk bersilaturahmi kepada para pengurus NU baik struktural maupun kultural," sambung dia.

Kiai Zulfa menjelaskan kedekatan dia dengan Tanah Jawara dapat dilihat dari garis keturunan bahwa ibu, kakek, dan buyutnya berasal dari Banten.

Alasan KH Zulfa Mustofa langsung memutuskan berkunjung ke Banten untuk sowan ulama sepuh setelah ditetapkan sebagai Pj Ketum PBNU.

