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PKB Award 2026 untuk Apresiasi Santri dan Pesantren

PKB Award 2026 untuk Apresiasi Santri dan Pesantren
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Konferensi pers PKB Award 2026 dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar PKB Award 2026 dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026.

Kegiatan itu untuk mengapresiasi santri dan pesantren, serta ekosistemnya sekaligus mendorong kontribusi santri dalam menjawab tantangan zaman.

PKB menyiapkan total hadiah sebesar Rp1 miliar untuk berbagai kategori penghargaan dan kompetisi.

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Ketua Panitia PKB Award Muhammad Khozin mengatakan bahwa PKB Award tidak sekadar menjadi seremoni peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026.

Agenda tersebut merupakan ekspresi kecintaan PKB terhadap santri dan pesantren yang secara historis menjadi bagian dari akar kelahiran partai.

“Pesantren bukan sekadar penjaga tradisi, tetapi juga penggerak peradaban. Nilai-nilai Islam harus hadir menjawab tantangan zaman, dari teknologi, lingkungan, literasi, hingga kebudayaan,” ujar Khozin di Kantor PKB Award, pada Sabtu (10/10).

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Menurut dia, PKB Award dirancang untuk mendekatkan ekosistem santri dan pesantren dengan berbagai persoalan aktual.

PKB ingin mendorong pesantren dan santri agar terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, memperkuat kepedulian lingkungan, meningkatkan budaya literasi, serta mengembangkan kreativitas dan kebudayaan Islam.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar PKB Award 2026 dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026.

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