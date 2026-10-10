PKB Award 2026 untuk Apresiasi Santri dan Pesantren
jpnn.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar PKB Award 2026 dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026.
Kegiatan itu untuk mengapresiasi santri dan pesantren, serta ekosistemnya sekaligus mendorong kontribusi santri dalam menjawab tantangan zaman.
PKB menyiapkan total hadiah sebesar Rp1 miliar untuk berbagai kategori penghargaan dan kompetisi.
Ketua Panitia PKB Award Muhammad Khozin mengatakan bahwa PKB Award tidak sekadar menjadi seremoni peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026.
Agenda tersebut merupakan ekspresi kecintaan PKB terhadap santri dan pesantren yang secara historis menjadi bagian dari akar kelahiran partai.
“Pesantren bukan sekadar penjaga tradisi, tetapi juga penggerak peradaban. Nilai-nilai Islam harus hadir menjawab tantangan zaman, dari teknologi, lingkungan, literasi, hingga kebudayaan,” ujar Khozin di Kantor PKB Award, pada Sabtu (10/10).
Menurut dia, PKB Award dirancang untuk mendekatkan ekosistem santri dan pesantren dengan berbagai persoalan aktual.
PKB ingin mendorong pesantren dan santri agar terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, memperkuat kepedulian lingkungan, meningkatkan budaya literasi, serta mengembangkan kreativitas dan kebudayaan Islam.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar PKB Award 2026 dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Danone Indonesia Dorong Akses Air Bersih & Sanitasi di Pesantren melalui Kolaborasi Lintas Sektor
- Tanah Pesantren Dibeli Rp 210 Juta, Sertifikat Disebut Masih Atas Nama Wali Kota Pagaralam
- Kemenag: Jumlah Santri di Indonesia 4,6 Juta, Masih Terus Bertambah
- 23 Tahun Al Qohhar, Berawal dari Amanat Guru hingga Dampingi 1.252 Anak Yatim
- Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Mengajak Santri Melek Keuangan
- Jejak Gus Miek & Boy Thohir di Balik Berdirinya Pesantren Al Hamid Cilangkap