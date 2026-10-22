PKB Berbelasungkawa atas Meninggalnya Nurdin di Barito Kuala

jpnn.com - KETUA Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Gus Muhaimin dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda di Kalimantan Selatan termasuk apel akbar Hari Santri Nasional 2026, Sabtu (24/10).

Sekretaris DPW PKB Kalimantan Selatan Hilyah Aulia mengatakan kunjungan tersebut akan diisi sejumlah kegiatan organisasi dan aksi sosial.

Agenda dimulai dengan peresmian kantor DPW PKB Kalsel yang dirangkai dengan penyerahan bantuan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Bantuan juga akan diberikan kepada relawan pemadam kebakaran yang selama ini terlibat dalam penanganan karhutla.

"Rangkaian kegiatan akan dimulai pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, yaitu peresmian kantor DPW PKB Kalsel yang dirangkai dengan penyerahan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak karhutla," kata Hilyah, Rabu (21/10).

Pada siang hari, Gus Muhaimin dijadwalkan mengikuti pelantikan pengurus DPC PKB dan orientasi politik. Selanjutnya, kegiatan ditutup dengan apel akbar peringatan Hari Santri Nasional pada sore hari.

Ketua DPW PKB Kalimantan Selatan Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan kepedulian terhadap korban karhutla menjadi salah satu perhatian utama dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Menurut dia, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditangani bersama.