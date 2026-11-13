menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » PKB Gelar Diskusi Sosialisme Islam, Sudah Tidak Ada Foto Gibran di Ruangan

PKB Gelar Diskusi Sosialisme Islam, Sudah Tidak Ada Foto Gibran di Ruangan

PKB Gelar Diskusi Sosialisme Islam, Sudah Tidak Ada Foto Gibran di Ruangan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tidak ada lagi foto Gibran Rakabuming Raka di ruangan diskusi di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (13/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com - JAKARTA - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar diskusi publik bertajuk Sosialisme Islam dengan tema “Berpihak pada Mustadh'afin: Sosialisme Islam untuk Kebangkitan Rakyat” di kantornya, Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).

Kegiatan yang menghadirkan sejumlah pembicara itu berlangsung di ruang pertemuan DPP PKB yang dihiasi sejumlah identitas partai dan materi publikasi diskusi.

Di bagian tengah panggung terpampang tulisan besar “Sosialisme Islam” disertai pesan keberpihakan kepada kaum mustadafin atau kelompok masyarakat lemah dan tertindas.

Baca Juga:

Namun, foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tidak terlihat lagi di ruangan tempat diskusi ataupun  panggung maupun dekorasi utama kegiatan.

Walakin, lambang negara Garuda Pancasila dan foto Presiden Prabowo Subianto masih terpasang.

Diskusi itu menghadirkan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari politik, akademisi, jurnalisme, hingga gerakan sosial dan keagamaan.

Baca Juga:

Berdasarkan undangan yang diterima redaksi jpnn.com, sejumlah narasumber dijadwalkan hadir pada diskusi itu, antara lain, Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, penggerak media digital Islam Savic Ali, jurnalis senior Farid Gaban, serta Roy Murtadho dari Pondok Pesantren Ekologi Misykat Al-Anwar.

Selain itu, diskusi juga dijadwalkan menghadirkan Vedi Hadiz, profesor kajian Asia dari University of Melbourne, komunitas edukasi sejarah Neo Historia, serta Cania Citta, Co-Founder Malaka Project. (kkp/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Berita Selanjutnya:
Sudah Tak Ada Foto Gibran di Markas PKB, Cak Imin: Akhirnya Tercapai Juga

PKB menggelar diskusi publik tentang Sosialisme Islam. Namun, di ruangan tempat diskusi tidak ada lagi foto Gibran Rakabuming Raka.


Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Kenny Kurnia Putra

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI