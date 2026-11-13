PKB Gelar Diskusi Sosialisme Islam, Sudah Tidak Ada Foto Gibran di Ruangan
jpnn.com - JAKARTA - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar diskusi publik bertajuk Sosialisme Islam dengan tema “Berpihak pada Mustadh'afin: Sosialisme Islam untuk Kebangkitan Rakyat” di kantornya, Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).
Kegiatan yang menghadirkan sejumlah pembicara itu berlangsung di ruang pertemuan DPP PKB yang dihiasi sejumlah identitas partai dan materi publikasi diskusi.
Di bagian tengah panggung terpampang tulisan besar “Sosialisme Islam” disertai pesan keberpihakan kepada kaum mustadafin atau kelompok masyarakat lemah dan tertindas.
Namun, foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tidak terlihat lagi di ruangan tempat diskusi ataupun panggung maupun dekorasi utama kegiatan.
Walakin, lambang negara Garuda Pancasila dan foto Presiden Prabowo Subianto masih terpasang.
Diskusi itu menghadirkan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari politik, akademisi, jurnalisme, hingga gerakan sosial dan keagamaan.
Berdasarkan undangan yang diterima redaksi jpnn.com, sejumlah narasumber dijadwalkan hadir pada diskusi itu, antara lain, Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, penggerak media digital Islam Savic Ali, jurnalis senior Farid Gaban, serta Roy Murtadho dari Pondok Pesantren Ekologi Misykat Al-Anwar.
Selain itu, diskusi juga dijadwalkan menghadirkan Vedi Hadiz, profesor kajian Asia dari University of Melbourne, komunitas edukasi sejarah Neo Historia, serta Cania Citta, Co-Founder Malaka Project. (kkp/jpnn)
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PKB menggelar diskusi publik tentang Sosialisme Islam. Namun, di ruangan tempat diskusi tidak ada lagi foto Gibran Rakabuming Raka.
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Kenny Kurnia Putra
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