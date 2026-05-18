PKB Gelar Temu Nasional Gerakan Ponpes Anti-Kekerasan Seksual

jpnn.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Temu Nasional Gerakan Pondok Pesantren Anti-Kekerasan Seksual yang dihadiri oleh Pengasuh Ponpes KH. Said Aqil Siradj, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri PPPA Arifah Fauzi, Senin (18/5).

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam sambutannya menyoroti kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren yang sudah mencapai level darurat.

"Peristiwa kekerasan, baik kekerasan fisik, mental, maupun kekerasan seksual di seluruh lini terjadi. Saya secara pribadi berkesimpulan sudah sampai pada level darurat kekerasan," ujar Cak Imin.

Dia mengecam tindakan kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren (ponpes) di sejumlah daerah.

Cak Imin meminta pemerintah daerah membuka saluran siaga (hotline) untuk layanan darurat terkait peristiwa kekerasan seksual.

"Kepada semua pemerintah daerah, saya berharap betul, buka hotline, buka hotline se-hotline-hotline-nya kira-kira begitu," kata Cak Imin.

Dia juga mengapresiasi langkah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang telah lebih dulu membuka hotline.

"Terima kasih, Bu Arifah (Menteri PPPA) juga respons cepat Menteri Pemberdayaan Perempuan," ujar Cak Imin.