PKB Minta Pemerintah Tetapkan Karhutla Jadi Bencana Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PKB Daniel Johan menyebut pemerintah harus menetapkan bencana nasional dari kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa lokasi Indonesia yang berlangsung sekitar tiga bulan.

"Waktu yang sudah tiga bulan ini pemerintah harus mengambil langkah strategis salah satu menetapkan status bencana karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional," kata dia kepada awak media, Senin (12/10).

Daniel mengatakan kasus karhutla yang sudah tiga bulan masuk kategori berbahaya bagi kesehatan masyarakat, sehingga perlu penanganan kuat.

"Tiga bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak. Penderitaan apalagi yang kau dustakan," katanya.

Legislator Dapil I Kalimantan Barat (Kalbar) itu menyadari pemerintah sudah melakukan berbagai upaya menanggulangi karhutla.

Namun, kata Daniel, upaya pemerintah belum menunjukkan hasil signifikan, sehingga opsi penetapan karhutla sebagai bencana nasional perlu dipikirkan.

"Asap masih tebal, berdampak pada aktivitas masyarakat, mengganggu penerbangan, kesehatan, sekolah dan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Daniel menerangkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional membuat semua kekuatan negara bisa dikerahkan memadamkan api.