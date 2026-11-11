PKB: Pengusul HMP Skandal Ijazah Gibran Terus Bergerak
jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI dari fraksi PKB Muhammad Khozin menyebut jumlah pengusul hak menyatakan pendapat (HMP) terkait skandal ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka terus bertambah.
"Bertambah, sih, terus bergerak, ya. Terus bergerak," kata dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Kapoksi fraksi PKB di Komisi III itu menilai wajar jumlah pengusul HMP bertambah, karena nurani anggota DPR terpanggil menyudahi skandal ijazah.
"Jadi, kami ingin semangatnya itu satu, ingin menyelesaikan dan menyudahi polemik ijazah ini sesegera mungkin karena banyak agenda lain yang harus dituntaskan," ujar Khozin.
Sebelumnya, Fraksi PKS mengungkap 50 anggota DPR telah menandatangani usulan HMP menyikapi skandal ijazah Gibran.
Khozin menyebutkan banyaknya jumlah anggota DPR pengusul HMP bukan prioritas, asalkan syarat minimal 25 legislator penohon terpenuhi.
"Enggak penting banyak, yang penting memenuhi syarat saja, kan, 25. Enggak butuh banyak," tuturnya.
Dia memastikan syarat minimal legislator pengusul HMP telah terpenuhi dan diteken anggota DPR lintas fraksi.
Anggota DPR RI Muhammad Khozin menyebut jumlah pengusul HMP terkait skandal ijazah Gibran berasal dari delapan fraksi di parlemen.
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