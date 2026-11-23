jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PKB MPR RI menyerahkan keputusan dua calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfahiz mengatakan pihaknya percaya Presiden akan memilih sosok terbaik untuk mengisi jabatan tersebut.

"Hari ini dua nama cawapres dikirim ke MPR. Fraksi PKB percaya pilihan Presiden adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara," kata Neng Eem, Senin (23/11).

Dia menyebut pengusulan dua nama oleh Presiden kepada MPR merupakan bagian dari mekanisme konstitusional.

Menurutnya, proses tersebut harus segera dituntaskan demi menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain membahas pengusulan cawapres, rapat gabungan MPR RI juga menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna untuk proses pengisian jabatan wakil presiden.

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Semula, sidang paripurna dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026.

Namun, agenda tersebut diundur menjadi Jumat, 11 Desember 2026.