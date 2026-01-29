PKB Respons Isu Reshuffle Kabinet
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Daniel Johan menyebut Presiden Prabowo Subianto tentu memiliki pertimbangan matang sebelum merombak atau mereshuffle Kabinet Merah Putih.
Hal itu dikatakan Daniel demi merespons isu reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo yang belakangan mengemuka.
"Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet,” ujar Daniel melalui keterangan persnya, Kamis (29/1).
Ketua DPP PKB itu menuturkan Presiden RI dalam sistem presidensial, memiliki hak konstitusional mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai kebutuhan.
Oleh karena itu, Daniel mengajak seluruh elemen politik menghormati setiap keputusan yang diambil Prabowo, termasuk dalam reshuffle kabinet.
“PKB sangat menghormati semua keputusan Presiden, termasuk apabila Presiden memutuskan melakukan reshuffle kabinet,” ujar Daniel.
Legislator Komisi Komisi IV DPR RI itu berharap seluruh anggota kabinet bekerja optimal dan solid membantu Prabowo di tengah isu reshuffle.
“Kami berharap para menteri dan seluruh jajaran kabinet bekerja keras, fokus, dan maksimal dalam mendukung Presiden demi keberhasilan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ujar dia.
Anggota Fraksi PKB Daniel Johan menyebut Presiden RI memiliki hak prerogatif dalam merombak atau mereshuffle kabinet.
