PKB Salurkan Bantuan Untuk Sukarelawan Damkar yang Gugur Saat Padamkan Api

jpnn.com, BARITO KUALA - DPP PKB menyalurkan bantuan kepada keluarga Nordin, sukarelawan pemadam kebakaran yang meninggal dunia saat bertugas di Handil Bakti, Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Bantuan dari Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin itu diserahkan melalui Sekretaris DPW PKB Kalimantan Selatan Hilyah Aulia, Kamis (22/10).

Hilyah mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian partai terhadap keluarga yang ditinggalkan sekaligus penghargaan atas pengabdian para relawan pemadam kebakaran.

“Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian PKB terhadap keluarga almarhum dan para relawan BPK di Kalimantan Selatan,” kata Hilyah di Banjarmasin.

Nordin merupakan sukarelawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) Sarimi asal Kayu Bulan, Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin. Dia meninggal dunia ketika menjalankan tugas memadamkan kebakaran pada Rabu (21/10).

Menurut Hilyah, para sukarelawan pemadam kebakaran memiliki peran penting dalam membantu masyarakat saat terjadi musibah. Mereka harus bergerak cepat menghadapi kobaran api dengan risiko keselamatan yang tidak kecil.

“Para sukarelawan ini hadir ketika masyarakat menghadapi bahaya. Mereka mempertaruhkan keselamatan diri untuk membantu orang lain,” ujarnya.

Dia menilai peristiwa yang menimpa Nordin menjadi pengingat pentingnya perhatian terhadap keselamatan petugas di lapangan.