PKB Setuju Indonesia Gabung Board of Peace, Cak Imin: Menyangkut Kepentingan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebut mendukung penuh langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung ke Board of Peace atau Dewan Perdamaian.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yakin Prabowo menguasai peta geopolitik yang rumit dan kompleks.

"BoP (Board of Peace) menjadi bagian penting dari solusi global, terutama menyangkut kepentingan rakyat Indonesia,” ucap Cak Imin usai dipanggil Prabowo ke Istana Negara, pada Rabu (4/2).

Untuk itu, PKB mendukung penuh seluruh langkah peran diplomatik yang produktif dan membanggakan yang diambil Indonesia di kancah internasional.

Menurut dia, langkah Indonesia bergabung ke Board of Peace sudah melewati keputusan yang matang dan hati-hati.

“Sehingga, PKB mendukung penuh, baik melalui legislatif dan melalui berbagai gerakan sosial keagamaan di semua level di Indonesia,” kata dia.

Sebelumnya, saat bertemu dengan sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan dan tokoh Islam, Prabowo bilang terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui keikutsertaannya dalam Board of Peace.

Menteri Luar Negeri Sugiono juga menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan bagian dari komitmen aktif Indonesia untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah. (mcr4/jpnn)