PKB Tak Mau Geer soal Kursi Wapres, Nama Cak Imin Masuk Bursa?

jpnn.com - Ketua Fraksi PKB DPR RI Saiful Huda menegaskan partainya tidak ingin berspekulasi mengenai peluang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi Wakil Presiden, setelah Gibran Rakabumng Raka berhenti.

Menurut Huda, penentuan sosok pengganti Wakil Presiden sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. PKB memilih menunggu keputusan kepala negara.

"Kami enggak mau berandai-andai, sepenuhnya kewenangan Pak Presiden," kata Saiful Huda di DPP PKB, Jumat (13/11).

Dia mengatakan Presiden memiliki pemahaman mengenai figur yang dibutuhkan untuk mendampinginya menghadapi berbagai dinamika, baik di tingkat domestik maupun global.

"Pak Presiden yang tahu. Prinsipnya sepenuhnya kita serahkan kepada Pak Presiden karena beliau yang mengerti betul, beliau butuh sosok seperti apa Wakil Presiden menghadapi dinamika global dan domestik," ujarnya.

Huda juga tidak memberikan jawaban ketika ditanya mengenai peluang PKB mengusulkan Cak Imin sebagai pengganti Wakil Presiden.

Dia menegaskan partainya tidak ingin mendahului keputusan Presiden dengan membicarakan kemungkinan tersebut.

"Kami tidak bahas itu. Itu sepenuhnya ranahnya di kantong Pak Presiden. Kita tunggu saja," tuturnya.